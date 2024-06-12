На щастя, серед потерпілих немає людей з тяжкими травмами. Загалом вночі проти 12 червня протиповітряна оборона збила 11 "Шахедів" над Дніпропетровською областю.
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Атака дронів на Дніпропетровщину
Голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що 4 безпілотники українська ППО ліквідувала у Новомосковському та Синельниківському районах. Решту дронів – на території таких районів:
- Дніпровський;
- Павлоградський;
- Кам'янський.
На жаль, атака окупантів не минула без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани.
Через те що травми не важкі, усі троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно – тобто вдома. Загалом під час атаки ворогу вдалось пошкодити 9 приватних помешкань у регіоні.
Наслідки атаки дронів по Дніпропетровщині / Фото голови ОВА
Останні новини за ніч
Вранці 12 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, в Одесі лунали вибухи, в окупованому Севастополі працювали російські сили ППО, а рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.
- У Києві в ніч на 12 червня були чутні вибухи, за даними КМВА, працювали сили ППО. Керівник КМВА Сергій Попко повідомив про комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, ударних БпЛА та балістичних ракет. Руйнувань у столиці не зафіксовано, потерпілих немає.
- В Одесі під час повітряної тривоги також було чутно вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для східних, північних та південних областей.
- У Севастополі працювала система ППО російських військ, про що інформував губернатор окупаційної влади Михайло Развожаєв. Він закликав жителів зберігати спокій та залишатися у безпечних місцях. Рух автотранспорту Кримським мостом був перекритий.
- Рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива" у Московській області. Станція розташовувалась на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин і забезпечувала зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії.