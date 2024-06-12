Попередньо, вибухи лунали у Севастополі, Євпаторії, Саках та Красноперекопську. Ціла серія гучних звуків фіксувалася у районі аеродрому Бельбек. Окупанти як завжди заявили, що збили всі ракети – що часто буває далеко від правди.
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Вибухи у Криму
Вночі 12 червня росіяни знову скаржилися на ракетну атаку на Кримський півострів. Повідомляється, що о 2:47, вибухи пролунали у Севастополі, вже за кілька хвилин – у Євпаторії, Саках та Красноперекопську і тривали протягом 8 – 10 хвилин. Також повідомлялося про 1 – 2 вибухи в Вірменську близько 4:00. Наслідки атаки було чути по всьому Криму.
Відомо, що російське ППО лише у Севастополі працювало з районів Фіолента, села Флотське – балки Бермана, Козацької бухти, Стрілецької бухти, ДРЕС, аеродрому Бельбек. Зокрема, у районі останнього місцеві чули приблизно 20 вибухів.
Вибухи у нічному Севастополі: дивіться відео
О 02:52 місцевий гауляйтер попередив жителів півострова про роботу ППО. Трохи більше як за 20 хвилин Развожаєв заявив про "відбиття ракетної атаки". За його словами, всі повітряні цілі вдалося збити ще на підлоті. Проте, як ми знаємо, слова росіян часто не збігаються з реальністю.
Телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що у районі Севастополя могли знищити черговий російський ЗРК С-400 – проте інформація потребує підтвердження.
Проте окупаційна "влада" визнала, що "уламки"ракет впали на вулиці Комбрига Потапова та в районі Сахарної балки. Однак у своєму стилі вона заявила про відсутність пошкоджень.
Новини Криму
- Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни посилено захищають Кримський міст боновими загородженнями. Окупанти встановили вже 11 секцій. Окрім цього, ворог підганяє туди і баржі.
- Нещодавно по всьому півострову з'явилися загадкові написи в дусі "12 червня все зміниться". Варто вказати, що цього дня ворог святкує так званий "день Росії". Окупанти бікаються і не знають, як реагувати на відповідний факт.
- Партизани руху "Атеш" дізналися, що російським військовослужбовцям ППО у Криму отримали так звані "рекомендації" від керівництва про вивезення сімей з півострова. В "Атеш" додали, що це збігається у часі з переміщення систем ППО на Бєлгородщину. Це все залишає Крим без належного захисту.