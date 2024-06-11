Бонові загородження не є критичною перешкодою. Окупанти підтягують туди й баржі, які в принципі також можна уразити. Особливо після атаки по баржі й буксиру в Азовському морі.

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Ворог захищає Кримський міст

Біля Керченського мосту вже 11 секцій бонових загороджень, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки,

– сказано в повідомленні.

Цікаво, що 8 червня британська розвідка написала про 8 секцій, але "Кримський вітер" натякнув, що їх було більше, а розвідники щось пропустили.

11 бонових загороджень біля Кримського/Керченського мосту / Фото "Кримський вітер"

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По всьому півострову з'являються загадкові написи в дусі "12 червня все зміниться". Це лякає загарбників, адже вони намірялися святкувати "день Росії". Поки не зрозуміло, на що натякають написи – імовірно, дізнаємося завтра.

Росія ще не звела залізницю, яка стала би альтернативою Кримському мосту. Тож їхня логістика поки залежить від мосту. "Морська військова логістика, тобто застосування великих десантних кораблів, для них так само закрите. Тому що ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть у нашому Чорному морі", – іронізує Дмитро Плетенчук.

До того ж росіяни знову почали перевозити паливо Кримським мостом – чи не вперше після березня. Удари по залізничних баржах через Керченську протоку 30 травня змусили окупантів відновити транспортування палива через залізничний міст.