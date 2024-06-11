В огляді зазначили, що за інформацією від партизанського руху "Атеш", російські війська передислокували системи ППО з окупованого Криму до Бєлгородської області. Через це російська ППО не може повністю прикривати півострів.

Дивіться також США скасували заборону на передачу американського озброєння для бригади "Азов", – WP

Росіяни знову почали використовувати Кримський міст

Кадри, датовані 8 червня, показують, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку залізничним мостом.

Наприкінці квітня речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що російська влада не перевозила паливо через цей міст з березня 2024 року через загрозу українського удару.

Українське військове видання "Мілітарний" 10 червня оцінило, що удари по залізничних баржах через Керченську протоку 30 травня змусили російську владу відновити транспортування палива через залізничний міст.

Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, чи будуть росіяни продовжувати використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та логістики до окупованого Криму найближчим часом.

"Це, ймовірно, полегшило б деякі логістичні обмеження, оскільки Росія намагається компенсувати втрату поромів через протоку, але зробило б міст через Керченську протоку все більш вразливим для українських ударів, особливо якщо російські засоби протиповітряної оборони Криму зменшаться", – зауважили в Інституті вивчення війни.

Росіяни побоюються втратити Кримський міст