Заборону наклали близько 10 років тому. Видання The Washington Post з посиланням на Держдеп США пише, що її нарешті скасували.

Дивіться також Трампу не вдасться обійти тему України: які сигнали надсилає його команда

Бригада матиме доступ до військової допомоги

Бригада "Азов" відома обороною "Азовсталі" у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Приблизно 10 років тому бійцям "Азову" заборонили використовувати американську зброю, оскільки офіційні особи США підозрювали, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів. Правозахисники ООН звинуватили "Азов" у порушеннях гуманітарних норм.

Тепер бригада отримає доступ по американської військової допомоги. Відомо, що вона пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Державний департамент США. "Закон Ліхі" забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.

Держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в його заяві. Водночас невідомо, коли саме було знято заборону.

Раніше командир бригади Денис "Редіс" Прокопенко просив зняти відповідну заборону.