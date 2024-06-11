Це 24 Каналу прокоментував голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що у цього сенатора цікава репутація. Він додав, що республіканці раніше заявляли, що вважають його "специфічною людиною, яка йде з політики".

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Яке значення Ліндсі Грема

"Цей сенатор нині уже в політиці не буде, і він ні на що не впливає". Але пів року тому Грем почав виступати вже як ледь не довірена особа кандидата в президенти Трампа. Я бачу його так", – сказав Рибачук.

Нині уже говорять про те, що Грем таки хоче залишитися в політиці. Він може належати до близького кола довірених осіб колишнього президента США. Тому, вважає голова аналітично-адвокаційної організації, так можна було почути голос кандидата у президенти Дональда Трампа.

Його риторика за останні пів року теж принципово змінилася. Нині він уже не має антиукраїнської позиції – розмови про те, "як закінчити війну в Україні за один день" уже завершилися. Трамп намагається виступати більш логічним та раціональним прихильником перемоги України.

Хоча мені, як українцю, цей аргумент про ресурси – це дуже дивна річ. Для нас важливо, щоби Трамп та його команда йшла на вибори з дуже чіткою програмою – не просто загальної підтримки України,

– наголосив Олег Рибачук.

Дебати Байдена і Трампа

Оминути тему України неможливо. Трамп та його довірені особи як Ліндсі Грем озвучують формули ефективнішої допомоги українській державі. Тим часом КНР стежить за тим, що відбувається.

Китай очевидно залишається для американської зовнішньої політики одним з основних факторів небезпеки. Водночас американські виборці більше орієнтуються на внутрішню політику.

Певний час риторика республіканців та Дональда Трампа була про те, що є багато проблем, зокрема, з кордоном з Мексикою. Мовляв, "де там Україна і чого їй мають виділяти гроші". Однак, заяви змінилися.

Сподіваюся, що команда Трампа чудово усвідомлює, що таким "пустомелям" не можна виходити на президентські дебати. Потрібно мати дуже чітку стратегію перемоги. У резолюції Конгресу вона прямо вимагає, щоб адміністрація Байдена показала стратегію перемоги,

– додав Рибачук.

Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що США не повинні займатися "мікроменеджментом воєнних зусиль України". Натомість українській державі потрібно надати зброю, аби захистити себе та дати відсіч росіянам. Водночас Джонсон не підтримує позицію Джо Байдена, який прагне залишити певні обмеження на використання американського озброєння.

"Ми не можемо не вітати такі зміни у підходах. Дуже важливо, щоб якраз дискусія була саме про те, як найефективніше допомогти Україні для досягнення перемоги над путінською Росією", – зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

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