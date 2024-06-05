Ураження військових цілей на території Росії Джонсон прокоментував, відповідаючи на питання журналістів.

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Обмеження на удари по Росії

Спікер Палати представників американського Конгресу переконаний, що Сполучені Штати не повинні займатися "мікроменеджментом воєнних зусиль України", а натомість мають надати їй потрібну зброю, щоб захистити себе й дати відсіч Росії.

Сам Джонсон планує порушувати це питання у розмові з Адміністрацією Байдена.

Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це,

– сказав він.

Майк Джонсон підкреслив, що виступає проти позиції президента Байдена, який прагне залишити деякі обмеження на застосування американської зброї.

Захід поступово дозволяє застосовувати сво. зброю для цілей в Росії