Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що інтерв'ю Байдена трактували по-різному. Однозначно він наголосив на тому, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну.
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Що означає заява Байдена
"Очільник США зауважив, що для миру Україні нібито не потрібно вступати в НАТО. Можливо, він правий, але зараз це єдина гарантія того, що Росія ніколи не нападе. Адже країна-агресорка не нападає на держави, які є членами Альянсу", – зауважив політтехнолог.
Окупанти лише можуть погрожувати тим, хто хоче туди вступити. Колись так було з Грузією, а тепер з Україною.
Загалом в інтерв'ю було багато цікавих деталей. Наприклад Байден хвалиться тим, що за 2 місяці до повномасштабного вторгнення розмовляв з прем'єром Фінляндії. Тоді країна не надто хотіла вступати в НАТО, але після розмови зі швецькою стороною змінила думку.
Тобто він у свої заслуги записав, що зміг дуже швидко домовився з усіма про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Байден не просто сказав, що убезпечив, але й укріпив НАТО,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
Виглядає так, що з одного боку одним країнам кажуть, що можна вступити, а іншим буцімто не обов'язково. У такий спосіб Байден фактично визнає регіональний вплив Росії на одні країни та відсутність його впливу на інші.
Хоча цілком можливо, що США ведуть складнішу гру й хочуть створити ілюзію для Владіміра Путіна нібито Україну не чекають в НАТО. А вже потім, коли все закінчиться, відкриють двері Альянсу.
Треба звернути увагу, що всі безпекові угоди укладають терміном на 10 років або до вступу України в НАТО. Чи не здається вам, що саме на цей період Україну не планують приймати до Альянсу? А там вже й Путіна не буде,
– сказав політтехнолог.
Взаємини США та України
- Американський очільник частину свого інтерв'ю присвятив війні в Україні. Він наголосив, що відносини США та України є такими як зі всіма іншими кранами, яким Сполучені Штати допомагають. Байден зауважив, що США "стоятимуть на слизькому шляху", якщо нічого не зроблять для України.
- У Білому домі анонсували, що президенти США та України найближчим часом матимуть дві зустрічі. Спершу у французькій Нормандії, а згодом в Італії на саміті G7. Прогнозують, що там сторони обговорять перебіг бойових дій, поглиблення співпраці та питання заморожених російських активів.
- Володимир Зеленський і Джо Байден збираються підписати безпекову угоду. ЗМІ припускають, що це станеться саме під час зустрічі G7, напередодні Саміту миру. Ймовірно, ця угода буде найважливішою з-поміж інших, адже передбачає військову, економічну підтримку та обмін розвіданими.