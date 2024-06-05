Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що інтерв'ю Байдена трактували по-різному. Однозначно він наголосив на тому, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну.

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Що означає заява Байдена

"Очільник США зауважив, що для миру Україні нібито не потрібно вступати в НАТО. Можливо, він правий, але зараз це єдина гарантія того, що Росія ніколи не нападе. Адже країна-агресорка не нападає на держави, які є членами Альянсу", – зауважив політтехнолог.

Окупанти лише можуть погрожувати тим, хто хоче туди вступити. Колись так було з Грузією, а тепер з Україною.

Загалом в інтерв'ю було багато цікавих деталей. Наприклад Байден хвалиться тим, що за 2 місяці до повномасштабного вторгнення розмовляв з прем'єром Фінляндії. Тоді країна не надто хотіла вступати в НАТО, але після розмови зі швецькою стороною змінила думку.

Тобто він у свої заслуги записав, що зміг дуже швидко домовився з усіма про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Байден не просто сказав, що убезпечив, але й укріпив НАТО,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Виглядає так, що з одного боку одним країнам кажуть, що можна вступити, а іншим буцімто не обов'язково. У такий спосіб Байден фактично визнає регіональний вплив Росії на одні країни та відсутність його впливу на інші.

Хоча цілком можливо, що США ведуть складнішу гру й хочуть створити ілюзію для Владіміра Путіна нібито Україну не чекають в НАТО. А вже потім, коли все закінчиться, відкриють двері Альянсу.

Треба звернути увагу, що всі безпекові угоди укладають терміном на 10 років або до вступу України в НАТО. Чи не здається вам, що саме на цей період Україну не планують приймати до Альянсу? А там вже й Путіна не буде,

– сказав політтехнолог.

Взаємини США та України