Однак, на його думку, задля цього Україні не обов'язково бути членом Північноатлантичного альянсу. Про це він сказав в інтерв’ю TIME.
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Що сказав Байден про мир в Україні
Під час розмови з американським лідером окрему увагу приділили питанню війни, яку розв'язала країна-агресорка проти нашої держави. Байден відповідав на запитання про те, яким він бачить мир в Україні після російсько-української війни.
Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що – ред.) вони є частиною НАТО,
– заявив президент Сполучених Штатів.
За його словами, це означає, що США мають з Україною такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди постачають зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Однак, він не готовий підтримати "НАТОвізацію України".
Байден нагадав про часи, коли відвідував територію нашої держави на посадах сенатора і віцепрезидента. Тоді, як пояснив американський лідер, в Україні була велика корупція, і ця обставина все обтяжувала.
Що означатиме "падіння" України
Джо Байден додав, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.
Водночас він прокоментував "вкиди", які поширює російська пропаганда, заперечивши тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.
Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України,
– наголосив він.
Вступ України у НАТО: останні новини
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав можливість членства України в НАТО, вказавши на необхідність спочатку забезпечити її виживання перед розглядом членства в Альянсі.
- Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції повідомила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України в НАТО.
- Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. Передбачається, що в майбутньому це приведе до її повноцінного вступу.