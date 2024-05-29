Важливі зміни, які будуть стосуватися України, анонсувала пані посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС Альянсу в Празі.

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НАТО планує наближення України до Альянсу

В НАТО, за словами Сміт, дійшли згоди про потребу дати політичний сигнал Україні щодо її наближення до Альянсу. Там планують долучити цей сигнал до загального пакета допомоги Україні. Пані посол говорить, що принципове рішення про це вже є і щодо нього вже вибудували консенсус, у Празі триватимуть активні дискусії щодо цього.

У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України, щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі),

– розповіла представниця США.

Джуліан Сміт уточнила, що остаточне формулювання ще не узгоджене. Щодо цього ще потрібні переговори, але вже зараз від союзників почали звучати цікаві ідеї.

Утім, вона наголосила, що Україні поки що не варто розраховувати, що ця дискусія вийде на найбільш бажаний для Києва варіант політичного запрошення до членства. Запрошення України до членства, на думку посла, не буде розглядатися цього разу. Лідери Альянсу сфокусуються на наданні пакета підтримки, який дасть змогу прокласти міст до членства.

На якому етапі Україна на шляху до НАТО