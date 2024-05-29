Важные изменения, которые будут касаться Украины, анонсировала госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции накануне встречи глав МИД Альянса в Праге.

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НАТО планирует приближение Украины к Альянсу

В НАТО, по словам Смит, пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал для Украины относительно ее приближения к Альянсу. Там планируют включить этот сигнал в общий пакет помощи Украине. Госпожа посол говорит, что принципиальное решение об этом уже есть и по нему уже выстроили консенсус, в Праге будут продолжаться активные дискуссии по этому поводу.

В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе),

– рассказала представительница США.

Джулиан Смит уточнила, что окончательная формулировка еще не согласована. По этому еще нужны переговоры, но уже сейчас от союзников начали звучать интересные идеи.

Впрочем, она подчеркнула, что Украине пока не стоит рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый для Киева вариант политического приглашения к членству. Приглашение Украины к членству, по мнению посла, не будет рассматриваться на этот раз. Лидеры Альянса сфокусируются на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству.

На каком этапе Украина на пути в НАТО