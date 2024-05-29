Журналисты The Telegraph, со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом, отметили, что среди стран, которые предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО, были США и Германия.

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Зеленского попросили не давить на союзников относительно членства в НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, запланированном на 9 – 11 июля, источники, близкие к изданию, сообщили, что Украина не получит никаких предложений по продвижению своей заявки на членство в Альянсе.

Собеседник, знакомый с мнением администрации Байдена, отметил, что в Белом доме "очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году".

США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но есть беспокойство относительно угрозы России для остальных Альянса,

– сообщил источник.

Так, союзники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому воздержаться от выдвижения "нереалистичных требований" к НАТО по заявке Украины на членство в Альянсе в 2024 году.

Источники сообщили, что после саммита чиновники НАТО занимались "управлением ожиданиями", поскольку было отмечено, что некоторые страны-члены, такие, как Великобритания, оказывали слишком большое давление в пользу вступления Украины.

Отмечается, что существует беспокойство относительно доминирования вопроса членства Украины на прошлогоднем саммите, что повлекло разногласия между странами-членами. Источники предполагают, что этот инцидент в Вашингтоне может повлиять на взгляды Дональда Трампа на актуальность Альянса накануне предстоящих президентских выборов в США.

Президенту Зеленскому посоветовали воздержаться от давления на отдельных членов Альянса, чтобы они снова одобрили конкретные сроки вступления Украины в НАТО.

Зато НАТО, вероятно, предложит другой вариант

Однако, по данным The Telegraph, лидеры НАТО предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению, как демонстрацию поддержки этого процесса.

Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству становится короче, поскольку она защищается от российской агрессии,

– заявили двое дипломатов.

В Вильнюсе Великобритания и Франция выступали за включение слова "приглашение" в итоговое заявление саммита. Это должно было объяснить, что речь идет о политическом препятствии, а не о решении, которое мешает членству Украины в НАТО.

"Это не приглашение, но это ближайшая вещь", – сказал дипломат о последнем предложении.

Этот пакет будет направлен на укрепление Вооруженных Сил Украины с целью подготовки нашего государства к немедленному членству в НАТО, как только лидеры стран Альянса сочтут это целесообразным. В рамках этой инициативы НАТО берет на себя руководство Рамштайнским процессом – коалицией из более 50 членов Альянса, которая координирует военную поддержку Украины, перебирая на себя роль Соединенных Штатов.

Пытаясь укрепить украинскую армию, чтобы она соответствовала "стандартам НАТО", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал 32 страны-члены Альянса взять на себя обязательства по созданию фонда в размере 100 миллиардов долларов США на вооружение и обучение.

Однако из-за скептицизма некоторых стран-членов относительно общей суммы, обсуждается возможность замены фонда обязательством каждого члена Альянса выделять определенный процент своих оборонных расходов на поддержку Киева.