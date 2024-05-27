Положение вещей в 2022 и 2024 годах отличается. В правительстве Германии отметили, что началом полномасштабного вторжения страна заявила о "переломном моменте" и резко изменила внешнюю политику.

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Слова Шольца и объяснения

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая выступил перед жителями Берлина и рассказал о разговоре с Путиным за 10 дней до полномасштабного вторжения. В своем выступлении политик вспомнил, что российский президент называл причиной для войны то, что Украина якобы вступает в НАТО. Однако в 2022 году Шольц заверил, что вступление Украины в Альянс "не стоит на повестке дня ближайшие 30 лет".

Российская пропаганда использовала эти слова, как якобы доказательство того, что Украину не будут принимать в Североатлантический альянс и сейчас. Однако представитель Кабинета министров Германии отметил, что слова Шольца неправильно поняли.

Ситуация полностью изменилась. Поэтому ни, о 30 годах речь не идет. Это было до того, как Россия напала на Украину,

– ответил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

В правительстве отметили, что канцлер лишь пытался донести, что у России не было никаких причин начинать войны – и что слова о "30 годах" касались ситуации в 2022 году.

Что еще говорили политики

Олаф Шольц также рассказал, что Путин в разговоре в 2022 году продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права. Также он пытался доказать, что Украина и Беларусь являются частями России.

Кроме этого, российский президент снова поднимал тему "нацистского режима" в Киеве. Шольц тогда понимал, что такое обоснование является абсурдным и позорным – особенно, когда лидером государства является еврей.