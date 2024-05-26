Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вторжения провел четырехчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора кремлевский диктатор озвучивал все классические нарративы российской пропаганды.

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О чем разговаривали политики

По словам Шольца, Путин продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права. Также он пытался доказать, что Украина и Беларусь являются частями России.

Во время встречи "за тем длинным столом, который все помнят", Путин придумал и другие причины для начала войны. В частности он сказал, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "речь об этом не идет, по крайней мере, еще лет 30".

Также кремлевский диктатор уже традиционно рассказывал немецкому канцлеру о якобы "нацистском режиме" в Украине.

Говорить об этом, когда президентом является еврей... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны,

– сказал Шольц во время общения с гражданами.

Военная помощь от Германии

Олаф Шольц также не согласился с утверждением публики, что Германия якобы "раздувает войну", когда предоставляет оружие Украине.

Мы предоставляем Украине возможность защищаться... Максимальная поддержка, чтобы это империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом... Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО,

– подчеркнул канцлер.

Шольц добавил, что война убивает не только украинцев, но и россиян, и "только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории, которые он (Путин, – 24 Канал) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".

Шольц высказался об ударах западным оружием по территории России

Канцлер Германии считает, что пока нет причин для расширения зоны действия западного оружия в войне в Украине. Об этом чиновник сказал во время публичного мероприятия в Берлине в воскресенье, 26 мая.

Шольц напомнил о "четких правилах, которые были согласованы с Украиной". Именно на условиях, что Киев не будет бить западным оружием по России, Германия поставляла вооружение.