Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что эмоциональное обращение Зеленского имело целью напомнить миру, какие трагедии сейчас происходят в Харькове из-за агрессии России. Каждый день там гибнут мирные люди.

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"Это призыв ко всем лидерам стран мира, в том числе и наших партнеров. Это касается поставок оружия и систем ПВО", – сказал он.

Обращение касается Саммита мира

Важная часть обращения президента Украины была направлена персонально к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Глобальном саммите мира.

Фесенко объяснил, что это нужно для того, чтобы Владимир Путин понимал, что Украина имеет поддержку мировых лидеров. Кремлевский диктатор уже неоднократно делал заявления, что не будет садиться за стол переговоров с якобы нелегитимным президентом Украины. Он делает это для того, чтобы заставить Украину согласиться с мирным планом, который выгоден России.

Путин хочет через делегитимизацию Зеленского сорвать Саммит мира в Швейцарии. Сейчас Россия работает над тем, чтобы сократить количество стран, которые будут участвовать в этом саммите,

– подчеркнул он.

Политолог считает, что Зеленский именно поэтому обратился к лидерам США и Китая, чтобы Путину не удалось воплотить свои планы.

"Нужно личное участие Байдена. Компромиссным вариантом может быть выступление президента США по видеосвязи. А участие Китая важно хотя бы в роли наблюдателя", – заметил он.

Если Китай проигнорирует Саммит мира в Швейцарии, то разрушит свою потенциальную роль посредника в мирных переговорах. По мнению Владимира Фесенко, это сыграет в пользу России.

Какими могут быть результаты Саммита мира

Фесенко предположил, что саммит мира не будет иметь результатов сразу, но продемонстрирует солидарность партнеров по Украине.

Мирные переговоры должны быть не на российских условиях, а в компромиссных формах, которые должны подготовить и согласовать на саммите,

– сказал политолог.

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