Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні вторгнення провів чотиригодинну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Під час розмови кремлівський диктатор озвучував усі класичні наративи російської пропаганди.

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Про що розмовляли політики

За словами Шольца, Путін продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право. Також він намагався довести, що Україна та Білорусь є частинами Росії.

Під час зустрічі "за тим довгим столом, який усі пам'ятають" Путін вигадав й інші причини для початку війни. Зокрема він сказав, що "Україна прямує в НАТО". Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться принаймні ще років 30".

Також кремлівський диктатор вже традиційно розповідав німецькому канцлеру про нібито "нацистський режим" в Україні.

Говорити про це, коли президентом є єврей... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни,

– сказав Шольц під час спілкування з громадянами.

Військова допомога від Німеччини

Олаф Шольц також не погодився з твердженням із публіки, що Німеччина нібито "роздмухує війну", коли надає зброю Україні.

Ми надаємо Україні можливість захищатися... Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом... Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО,

– наголосив канцлер.

Шольц додав, що війна вбиває не тільки українців, але й росіян і "лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін, – 24 Канал) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів".

Шольц висловився про удари західною зброєю по території Росії

Канцлер Німеччини вважає, що наразі немає причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні. Про це чиновник сказав під час публічного заходу у Берліні в неділю, 26 травня.

Шольц нагадав, про "чіткі правила, які були узгоджені з Україною". Саме на умовах, що Київ не буде бити західною зброєю по Росії, Німеччина поставляла йому озброєння.