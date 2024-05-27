Стан речей у 2022 та 2024 роках відрізняється. В уряді Німеччини наголосили, що початком повномасштабного вторгнення країна заявила про "переломний момент" і різко змінила зовнішню політику.

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Слова Шольца та пояснення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 26 травня виступив перед жителями Берліну та розповів по розмову з Путіним за 10 днів по повномасштабного вторгнення. У своєму виступі політик пригадав, що російський президент називав причиною для війни те, що Україна нібито вступає у НАТО. Проте у 2022 році Шольц запевнив, що вступ України до Альянсу "не стоїть на порядку денному найближчі 30 років".

Російська пропаганда використала ці слова, як нібито доказ того, що Україну не будуть приймати у Північноатлантичний альянс і зараз. Проте представник Кабінету міністрів Німеччини зазначив, що слова Шольца неправильно зрозуміли.

Ситуація повністю змінилася. Тож ні, про 30 років не йдеться. Це було до того, як Росія напала на Україну,

– відповів представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

В уряді зазначили, що канцлер лише намагався донести, що у Росії не було жодних причин починати війни – і що слова про "30 років" стосувалися ситуації у 2022 році.

Що ще говорили політики

Олаф Шольц також розповів, що Путін у розмові у 2022 році продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право. Також він намагався довести, що Україна та Білорусь є частинами Росії.

Окрім цього, російський президент знову підіймав тему "нацистського режиму" у Києві. Шольц тоді розумів, що таке обгрунтування є абсурдним та ганебним – особливо, коли лідером держави є єврей.