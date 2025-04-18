Там по російських цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку на Київщину

У Повітряних силах о 00:07 повідомили, що кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину.

Вже о 00:41 у Київській ОВА заявили про роботу сил ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.