Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС України.

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Які наслідки атаки на область

За даними ОВА, через атаку безпілотників є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджені 10 авто та газогін. Поранення отримали двоє чоловіків 39 та 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Також противник тероризував Нікополь за допомогою ударних БпЛА та артилерії. Внаслідок цього є пошкодження приватного будинку, гаражу і господарської споруди.

Наслідки атаки на Нікополь / Фото ОВА

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач,

– ідеться у повідомленні Лисака.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Через атаку у регіоні виникли пожежі / Фото ДСНС України

До слова, унаслідок атаки російських БпЛА в Решетилівській громаді Полтавської області пошкоджено лінію електропередач. Фахівці працюють над відновленням електропостачання у 2 населених пунктах. Інформації про поранених немає.