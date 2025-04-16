В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на область

По данным ОВА, из-за атаки беспилотников есть разрушения на территории частного предприятия в Каменском. Возникло два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод. Ранения получили двое мужчин 39 и 48 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Также противник терроризировал Никополь с помощью ударных БПЛА и артиллерии. Вследствие этого есть повреждения частного дома, гаража и хозяйственной постройки.

Последствия атаки на Никополь / Фото ОВА

По Новопавловской громаде Синельниковского района российская армия ударила КАБами. Побиты 10 частных домов, магазины, инфраструктура, задело линию электропередач,

– говорится в сообщении Лысака.

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Из-за атаки в регионе возникли пожары / Фото ГСЧС Украины

К слову, в результате атаки российских БПЛА в Решетиловской громаде Полтавской области повреждена линия электропередач. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в 2 населенных пунктах. Информации о раненых нет.