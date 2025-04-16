Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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Що відомо про обстріл Херсона

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідству відомо, що вранці 16 квітня російські військовослужбовці вкотре атакували Херсон.

Зафіксовано влучання по цивільним обʼєктам у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Своє чергою пізніше керівник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін застеріг, що станом на 08:20 росіяни продовжують атакувати Таврійський мікрорайон за допомогою реактивної системи залпового вогню.