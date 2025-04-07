Внаслідок обстрілу під завалами опинилися 31-річна мешканка міста та її син. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Які наслідки обстрілу Херсона

Під час обстрілу матір прикрила свого майже дворічного сина власним тілом. Потерпілих дістали з-під завалів. За даними очільника Херсонської ОВА, хлопчик отримав вибухову травму та контузію.

Натомість жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, зазнала вибухової травми, травму голови та отримала забій коліна. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу Херсона постраждала вагітна жінка та її син: відео Херсонської ОВА

Зазначимо, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

До слова, 4 квітня російські окупанти також завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по ТЕЦ у Херсоні. На думку українського президента Володимира Зеленського, це вкотре доводять, що Кремль не хоче закінчення війни.