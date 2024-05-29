Журналісти The Telegraph, з посиланням на власні джерела, обізнані з питанням, зазначили, що серед країн, які застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО, були США і Німеччина.

Цікаво Шольц заявив Путіну, що України 30 років не буде в НАТО: у Німеччині пояснили слова канцлера

Зеленського попросили не тиснути на союзників щодо членства в НАТО

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, запланованому на 9 – 11 липня, джерела, близькі до видання, повідомили, що Україна не отримає жодних пропозицій щодо просування своєї заявки на членство в Альянсі.

Співрозмовник, знайомий з думкою адміністрації Байдена, наголосив, що у Білому домі "дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але є занепокоєння щодо загрози Росії для решти Альянсу,

– повідомило джерело.

Так, союзники порадили президенту України Володимиру Зеленському утриматися від висунення "нереалістичних вимог" до НАТО щодо заявки України на членство в Альянсі у 2024 році.

Джерела повідомили, що після саміту високопосадовці НАТО займалися "управлінням очікуваннями", оскільки було відзначено, що деякі країни-члени, такі як Велика Британія, чинили занадто великий тиск на користь вступу України.

Зазначається, що існує занепокоєння щодо домінування питання членства України на тогорічному саміті, що спричинило розбіжності між країнами-членами. Джерела припускають, що цей інцидент у Вашингтоні може вплинути на погляди Дональда Трампа на актуальність Альянсу напередодні майбутніх президентських виборів у США.

Президенту Зеленському порадили утриматися від тиску на окремих членів Альянсу, щоб вони знову схвалили конкретні терміни вступу України до НАТО.

Натомість НАТО, ймовірно, запропонує інший варіант

Однак, за даними The Telegraph, лідери НАТО запропонують Україні те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

Пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить здатність України обирати власне майбутнє та продемонструє, що шлях до членства стає коротшим, оскільки вона захищається від російської агресії,

– заявили двоє дипломатів.

У Вільнюсі Велика Британія та Франція виступали за включення слова "запрошення" до підсумкової заяви саміту. Це мало пояснити, що йдеться про політичну перешкоду, а не про рішення, яке заважає членству України в НАТО.

"Це не запрошення, але це найближча річ", – сказав дипломат про останню пропозицію.

Цей пакет буде спрямований на зміцнення Збройних Сил України з метою підготовки нашої держави до негайного членства в НАТО, як тільки лідери країн Альянсу вважатимуть це за доцільне. В межах цієї ініціативи НАТО перебирає на себе керівництво Рамштайнським процесом – коаліцією з понад 50 членів Альянсу, яка координує військову підтримку України, перебираючи на себе роль Сполучених Штатів.

Намагаючись зміцнити українську армію, щоб вона відповідала "стандартам НАТО", Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав 32 країни-члени Альянсу взяти на себе зобов'язання щодо створення фонду у розмірі 100 мільярдів доларів США на озброєння та навчання.

Однак через скептицизм деяких країн-членів щодо загальної суми, обговорюється можливість заміни фонду зобов'язанням кожного члена Альянсу виділяти певний відсоток своїх оборонних витрат на підтримку Києва.