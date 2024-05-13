Недавно в Украину также приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил о полной поддержке Украины. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в новом интервью, передает 24 Канал.

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Украина проводит работу

Рустем Умеров отметил, что Украина должна работать над тем, чтобы коллективно было принято решение относительно нашего членства в НАТО.

Наша стратегическая цель – стать членом НАТО. Мы на постоянной основе встречаемся, делаем очень много двусторонних встреч, обмениваемся информацией через видеоконференции для того, чтобы убедить всех наших партнеров, что НАТО будет более способно защитить наш континент от врагов, если Украина будет членом НАТО,

– рассказал Умеров.

Также стоит отметить, что сейчас все больше закупок планируется по системе НАТО, хотя украинская армия умеет работать с различными системами вооружений.

НАТО для нас – это Победа. НАТО для нас – коллективная безопасность. НАТО для нас – партнер. У них есть намерения по открытию миссий здесь. Мы над этим еще работаем. Но мы очень хотим стать членом НАТО, мы на это имеем право,

– добавил министр обороны.

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