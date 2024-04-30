По мнению Столтенберга, из-за задержек с предоставлением оружия доверие Украины к союзникам по НАТО подорвано. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters после визита в Киев.

Смотрите также Столтенберг указал на важную деталь: что ускорит вступление Украины в НАТО

НАТО должно предоставлять Украине более надежную поддержку

Генсек НАТО отметил, что ситуацию еще можно решить и необходимо пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки,

– считает Столтенберг.

Он напомнил о своей идее создания многолетнего плана, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

Реагируя на беспокойство отдельных членов НАТО, Столтенберг отметил, что эти деньги будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

Там мы говорим о триллионах, а в Украине мы говорим о миллиардах. Но на самом деле мы имеем дело с реальным вызовом нашей безопасности – более агрессивной Россией,

– сказал он.

Напомним, что в начале апреля Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.

К слову, ранее экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что во время этого саммита страны НАТО, теоретически, смогут достичь решения по сбивания ракет над Украиной, которые летят в направлении Польши.