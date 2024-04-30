Экс-министр национальной обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич ответил, когда и при каких условиях Альянс может принять соответствующее решение, передает 24 Канал. Отметим, что разговоры о закрытии неба над западными областями нашей страны стали актуальными после того, как российская ракета провела 39 секунд в воздушном пространстве Польши.

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"Надо ждать саммита"

Чтобы польские системы ПВО могли сбивать ракеты на Западе Украины нужны политические решения на уровне НАТО и Украины и доступ союзников к полной информации о ситуации в воздушном пространстве Украины.

К сожалению, сейчас польская система противовоздушной обороны имеет возможность реагировать на ракетные угрозы в последний момент, когда уже может быть поздно для ее сбивания.

Сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбивать польские системы ПВО. Однако это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодня польская сторона не имеет,

– отметил Онишкевич.

По его словам, решение о сбивании ракет, приближающихся к Польше со стороны Украины, может столкнуться с критикой со стороны союзников по НАТО. Однако уже же такой существует вероятность того, что в будущем НАТО может согласиться защищать небо над Западом Украины, хотя это может занять определенное время.

"Есть возможность достичь решения о сбивании ракет, которые летят в направлении Польши уже во время саммита НАТО в июле в Вашингтоне", – сказал экс-министр национальной обороны Польши.

Что об этом говорят в Воздушных силах ВСУ

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Польша имеет все технические возможности, чтобы закрыть украинское небо на Западе. К тому же у украинских военных появилась бы возможность использовать на других направлениях дефицитные средства и системы ПВО, которые защищают небо на Западе. Однако для этого необходимо соответствующее решение и политическая воля.

Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать,

– заявил Евлаш.

По его словам, вакантные системы ПВО могли бы противостоять тактической авиации, управляемым и крылатым ракетами и, в целом, по словам Евлаша, это пригодилось бы ВСУ.