Во время выступления в польском Сейме в четверг, 25 апреля, политик назвал слова россиян ложью. Сикорский подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты таким образом хотят разделить поляков с украинцами.
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Россия врет
По словам польского министра, пропагандистам не удастся достичь своей цели и они "проиграют также и на этом фронте".
Россия врет на тему якобы польских планов аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина, Крым – это Украина, Львов, Волынь, древняя Восточная Галичина – это также Украина. Поэтому, повторяю так, чтобы это также услышали в Кремле (на украинском языке): Львов – это Украина,
– заявил Сикорский.
Присутствующие в зале депутаты поаплодировали в ответ на слова политика.
Гарантии безопасности
Сикорский также очертил настоящие направления внешней политики Польши. Он отметил, что Польша с целью повышения эффективности своих действий присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности в отношении Украины.
Министр подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, она хочет участвовать в формировании этих обязательств, "а не наблюдать со стороны, как это делают другие".
По словам Сикорского, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он подчеркнул, что для поддержки их усилий была создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Вскоре в Польше также начнет свою деятельность Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.
В Польше прокомментировали возможность размещения ядерного оружия
- Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова к размещению ядерного оружия НАТО у себя. По его словам, этот вопрос уже некоторое время является предметом обсуждения на польско-американских переговорах.
- Дуда также указал на рост милитаризации России в районе Кенигсберга и перемещение ее ядерного оружия в Беларусь.
- Заявление польского лидера ожидаемо вызвало истерику в Кремле. Так, представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Дуды провокационными. Кроме того, "дипломат" обвинила Польшу в том, что она якобы уже давно ведет свою враждебную политику против России. В конце концов, Захарова традиционно прибегла к угрозам.