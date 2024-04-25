Під час виступу у польському Сеймі у четвер, 25 квітня, політик назвав слова росіян брехнею. Сікорський підкреслив, що російські лідери і пропагандисти таким чином хочуть розділити поляків з українцями.

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Росія бреше

За словами польського міністра, пропагандистам не вдасться досягти своєї мети і вони "програють також і на цьому фронті".

Росія бреше на тему нібито польських планів анексувати частину України. Донбас – це Україна, Крим – це Україна, Львів, Волинь, давня Східна Галичина – це також Україна. Тому, повторюю так, щоб це також почули у Кремлі (українською мовою): Львів – це Україна,

– заявив Сікорський.

Присутні в залі депутати поаплодували у відповідь на слова політика.

Гарантії безпеки

Сікорський також окреслив справжні напрямки зовнішньої політики Польщі. Він зазначив, що Польща з метою підвищення ефективності своїх дій приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки щодо України.

Міністр підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний центр, вона хоче брати участь у формуванні цих зобов’язань, "а не спостерігати збоку, як це роблять інші".

За словами Сікорського, польські компанії повинні відігравати важливу роль у відновленні української економіки та інфраструктури. Він підкреслив, що для підтримки їхніх зусиль була створена посада Уповноваженого з питань відбудови України. Незабаром в Польщі також розпочне свою діяльність Представництво Управління ООН з обслуговування проєктів.

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