На думку Столтенберга, через затримки з наданням зброї довіра України до союзників по НАТО підірвана. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters після візиту до Києва.

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НАТО повинно надавати Україні надійнішу підтримку

Генсек НАТО наголосив, що ситуацію ще можна вирішити й необхідно переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження,

– вважає Столтенберг.

Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг зазначив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку та Афганістані.

Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною Росією,

– сказав він.

Нагадаємо, що на початку квітня Столтенберг запропонував створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

До слова, раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що під цього саміту країни НАТО, теоретично, матимуть можливість досягнути рішення щодо збиття ракет над Україною, які летять в напрямку Польщі.