Уже не первый месяц среди западных лидеров звучат разговоры о введении войск Североатлантического альянса в Украину. Однако, как выяснилось, часть военного контингента уже находится на территории нашего государства.

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Не хочет вмешиваться непосредственно

Премьер Дональд Туск ответил, может ли ООН отправить свои войска в Украину. Глава польского напомнил о ситуации во время войны в Югославии, когда войска ООН не прибыли, однако участие в этом приняли представители Альянса.

По его словам, именно они добились прекращения войны. Дональд Туск также заметил, что ООН подходит не для войны, а для разделения.

В настоящее время, как вы знаете, я не хочу вмешиваться непосредственно (в Украину – ред.), потому что не хочу посылать войска,

– сказал польский чиновник.

Позже польский премьер добавил, что Североатлантический альянс помогает нашему государству настолько, насколько это возможно. Он также отметил, что без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго просуществовать.

В частности, по его словам, на территории нашего государства уже находится ряд солдат, наблюдателей и инженеров союзников Польши по НАТО, но чьи эти военные он не уточнил.

Просила ли Украина НАТО отправить войска

Чиновник напомнил, что из-за задержек с поставками оружия из США и Европы в Украину оккупационные силы смогли достичь прогресса в своем наступлении. И хотя сейчас ситуация меняется, о присутствии "на земле" речь не идет.

НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки,

– подчеркнул Столтенберг.

Также добавил, что российский диктатор до сих пор верит в "победу" в Украине. Итак, по мнению генсека, единственный способ убедить агрессора сесть за стол переговоров – доказать на поле боя, что Путин не победит.