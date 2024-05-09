Роб Бауэр говорит, что для Украины еще ничего не поздно, и ситуация на фронте может измениться в нашу пользу. Самое важное в этой ситуации – чтобы Запад продолжал присылать военную помощь, ведь ее отсутствие действительно имело плохие последствия на украинском фронте.
Смотрите также Путин и Лукашенко снова угрожают ядерным оружием: поверил ли Запад в очередной блеф Кремля
Главный вопрос – где взять оружие
По словам Бауэра, чем дольше длится война, тем труднее становится поставлять оружие и боеприпасы. Многие страны отправляют их из собственных запасов уже 2 года, но они не бесконечны.
Мы можем сделать 2 вещи: еще глубже копать наши собственные поставки и еще сильнее настаивать на том, чтобы оборонная промышленность производила гораздо больше и быстрее,
– говорит председатель Военного комитета НАТО.
Бауэр предполагает, что понадобится минимум год, чтобы действительно увеличить производство оружия на Западе. Странам НАТО придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. У России 450 тысяч военных находятся на оккупированной части Украины.
Также Роб Бауэр предупредил европейцев, что мир будет неспокойным следующие 15 лет, поэтому люди должны быть готовы к любым сценариям развития событий, в том числе и к войне.
Помощь Украине от стран НАТО
- США готовят новые пакеты военной помощи Украине. Это позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он пообещал, что США вернется к тому темпу, который был до перерыва в финансировании.
- Первичный эффект по поставкам оружия для ВСУ был с тех пор, как Конгресс США поддержал законопроект о помощи Украине. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что украинское государство уже тогда могло изменить лимиты на использование боеприпасов.
- Политолог Андрей Вигиринский говорит, что в вопросе поставок оружия прослеживается симметрия между позицией Соединенных Штатов, а также других стран. Он отметил, что решение о передаче Украине танков от Великобритании было связано с аналогичными действиями со стороны США. Страна имела обязательства предоставить похожее количество своих Abrams.