Роб Бауэр говорит, что для Украины еще ничего не поздно, и ситуация на фронте может измениться в нашу пользу. Самое важное в этой ситуации – чтобы Запад продолжал присылать военную помощь, ведь ее отсутствие действительно имело плохие последствия на украинском фронте.

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Главный вопрос – где взять оружие

По словам Бауэра, чем дольше длится война, тем труднее становится поставлять оружие и боеприпасы. Многие страны отправляют их из собственных запасов уже 2 года, но они не бесконечны.

Мы можем сделать 2 вещи: еще глубже копать наши собственные поставки и еще сильнее настаивать на том, чтобы оборонная промышленность производила гораздо больше и быстрее,

– говорит председатель Военного комитета НАТО.

Бауэр предполагает, что понадобится минимум год, чтобы действительно увеличить производство оружия на Западе. Странам НАТО придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. У России 450 тысяч военных находятся на оккупированной части Украины.

Также Роб Бауэр предупредил европейцев, что мир будет неспокойным следующие 15 лет, поэтому люди должны быть готовы к любым сценариям развития событий, в том числе и к войне.

Помощь Украине от стран НАТО