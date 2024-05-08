Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует 24 Канал.

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Что заявили в Госдепе

Журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на фоне последней ракетной атаки российских оккупантов.

Представитель Госдепа подчеркнул, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более 1 миллиарда долларов.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании,

– добавил чиновник.

Миллер также добавил, что следует ожидать объявления новых пакетов помощи.

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