Напомним, что ранее появилась информация о том, что Германия может передать ЗРК Patriot в Украину уже до конца июня. Отметим, что поставки зенитного ракетного комплекса может совпасть с поставкой первых F-16.
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Румыния готова к диалогу по отправке ЗРК Patriot
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, 7 мая, о готовности обсудить возможность отправки ЗРК Patriot в Украину.
После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Йоханнис подчеркнул, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине системы Patriot.
Президент Байден упомянул об этом... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны,
– отметил глава Румынии.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Нидерланды планируют начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину".
- В Минобороны Испании заявили, что в Украину уже прибыли ракеты к системам Patriot. По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, ракеты к системам Patriot помогут Украине защищаться от постоянных российских атак.
- В NYT рассказали, что часть западного оружия уже прибыла в Украину, впрочем, ее большая часть прибудет в течение следующих месяцев. Это касается большинства тяжелого вооружения, которое требует сложной логистики и усиленной охраны во время транспортировки.