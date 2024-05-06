График поставок истребителей Украине предусматривается прописанным планом союзников. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.
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У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов,
– объяснила Оллонгрен.
Самолеты могут прибыть уже летом
Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.
Если нам удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16,
– заявила Кайса Оллонгрен.
Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину". Ранее Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна доставит в Украину 24 истребителя.
Истребители F-16 для Украины: что известно
- Власти Бельгии планируют передать Украине свои истребители F-16 до конца 2024 года. Премьер страны Александер Де Кроо назвал решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины".
- Украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании и начали обучение во Франции. Речь идет о четырех украинских летчиках, которых отобрал Генштаб ВСУ.
- Украина сможет на F-16 использовать высокоточные французские авиационные бомбы AASM Hammer. Речь идет о комплекте дополнительного оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы на "умные". Дальность действия AASM Hammer составляет около 70 километров с вероятным отклонением около 10 метров.
- Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16. Однако неизвестно, когда их получит наша страна. Пока что Греция проводит перевооружение страны до 2030 года.