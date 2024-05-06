График поставок истребителей Украине предусматривается прописанным планом союзников. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.

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У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов,

– объяснила Оллонгрен.

Самолеты могут прибыть уже летом

Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.

Если нам удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16,

– заявила Кайса Оллонгрен.

Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину". Ранее Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна доставит в Украину 24 истребителя.

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