Графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі.

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У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків,

– пояснила Оллонгрен.

Літаки можуть прибути вже влітку

Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.

Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16,

– заявила Кайса Оллонгрен.

Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну". Раніше Кайса Оллонґрен заявляла, що її країна доставить до України 24 винищувачі.

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