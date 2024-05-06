Графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі.
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У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків,
– пояснила Оллонгрен.
Літаки можуть прибути вже влітку
Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.
Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16,
– заявила Кайса Оллонгрен.
Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну". Раніше Кайса Оллонґрен заявляла, що її країна доставить до України 24 винищувачі.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
- Влада Бельгії планує передати Україні свої винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Прем’єр країни Александер Де Кроо назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України".
- Українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії та розпочали навчання у Франції. Мовиться про чотирьох українських льотчиків, яких відібрав Генштаб ЗСУ.
- Україна зможе на F-16 використовувати високоточні французькі авіаційні бомби AASM Hammer. Йдеться про комплект додаткового обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на "розумні". Дальність дії AASM Hammer становить близько 70 кілометрів з ймовірним відхиленням близько 10 метрів.
- Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16. Однак невідомо, коли їх отримає наша країна. Поки що Греція проводить переозброєння країни до 2030 року.