Бельгія не планує чекати формування нового кабінету міністрів для надання F-16. Відповідну заяву зробили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер під час пресконференції.

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Крок для оборони України

Прем'єр назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України". Александер Де Кроо також нагадав, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

У Бельгії не назвали конкретних термінів, коли літаки будуть відправлені в Україну, але підкреслии, що це станеться якнайшвидше.

Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу,

– сказала міністерка оборони Людивін Дедондер.

Зверніть увагу! Поки партнери готують F-16 до передачі, українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії. Тепер вони навчаються польотам на F-16 на одній з авіабаз Франції.

Винищувачі F-16 для України: що відомо