Таку думку 24 Каналу висловив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, зауваживши, що прифронтові зони будуть краще захищені. Саме там ворог активно застосовує УМПБ.
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Завдання літаків
За словами Євлаша, Україна очікує на F-16, оскільки вони, залежно від типу озброєння, яке буде в нього під крилами, зможуть відлякати російську авіацію, яка застосовує КАБи для ударів по українських містах.
Саме дистанція, на яку летять УМПБ, уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси, є 80 кілометрів. Тому, якщо наші ракети будуть на 120, а може і на 160 кілометрів, це створить вагому причину, через яку російські пілоти не зможуть наближатись до наших кордонів.
Це зменшить напруження у прифронтових територіях та містах, які розташовані близько до Росії,
– підкреслив речник Повітряних сил України.
F-16 для України: що відомо
- Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що його країна передасть Україні літаки F-16 влітку 2024 року. Наразі Данія розформовує свій парк, адже готується отримати нове покоління літаків – F-35.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна доставить до України 24 винищувачі. Оллонґрен уточнила, що спочатку ЗСУ отримають винищувачі від Данії, після цього – від Нідерландів.
- Влада Бельгії планує передати Україні свої винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Прем’єр країни Александер Де Кроо назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України".
- Українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії та розпочали навчання у Франції. Мовиться про чотирьох українських льотчиків, яких відібрав Генштаб ЗСУ.
- Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16. Однак невідомо, коли їх отримає наша країна. Поки що Греція проводить переозброєння країни до 2030 року.