Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник озвучив 24 Каналу, що причина проста – захист літаків F-16. Адже у частині логістики все треба побудувати таким чином, щоб вони мали абсолютний коефіцієнт захисту, а це – дуже складне завдання.
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Потрібно створити умови
За словами Петра Черника, хоч завдання і складне, проте можливе – за умови наявності підземних ангарів.
F-16 – техніка дуже вартісна і цінна. Але окрім цього для США є дійсно важливим іміджевий момент: літаки не можуть бути ушкоджені, особливо у наземному положенні,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Він наголосив, що у повітрі може відбутися що завгодно, адже росіяни мають найбільш далекобійні ракети Р-37 класу "повітря – повітря". Свого часу вони "полювали" за Patriot, але даремно, та їм вдалося "вполювати" 1 – 2 HIMARS. Однак з F-16 все набагато складніше.
Поки інженерні служби і спеціальні фахівці не дійдуть висновку, що в наземному положенні F-16 дійсно має абсолютний коефіцієнт захищеності, буде так, як є. Я не сумніваюся, що все робиться шаленими темпами, однак через складність інженерних конструкцій робота може зайняти місяці,
– підкреслив Черник.
За появи в Україні F-16 ці літаки можуть виконувати три режими роботи:
- Перехоплювач – літак перехоплює крилату ракету або безпілотник. Це можна зробити і не ракетою, а високошвидкісною гарматою М61А1. Після захоплення цілі у спеціальне вікно комп'ютера він все розрахує з точкою прицілювання і дасть пілоту команду натиснути гашетку (спусковий гачок – 24 Канал). Вилітає 10 снарядів – і безпілотнику кінець. Те ж саме стосується крилатої ракети.
- Винищувач – він бореться із собі подібними, тобто з літаками. Один літак F-16 може брати на борт шість ракет, але ідеально 2 або 4, бо чим більше ракет, тим менший радіус дії літака. А радіус дії літака залежить від ракетно-бомбового навантаження: від 500 кілометрів, якщо на нього навантажено все по-максимуму, і до 1700 кілометрів, якщо йдеться про точкове виконання завдань, але треба пересуватися на більшій відстані.
- Бомбардувальник – завдає ударів по поверхні. Літаки F-16 мають величезну номенклатуру боєприпасів – від вільно спадних бомб GBU-10, 12, 24, 31, 38, 39, до касетних CBU-87, 99, 100, 103, 104.
Петро Черник вважає, що перші два параметри будуть найголовнішими: "полювання" за ракетами та безпілотниками і боротьба із Су-34.
КАБи випадають із пілона на відстані 70 – 40 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів, що робить їх прекрасною ціллю. Чим ціль вище у небі, тим легше її підіймати та збивати. Навіть ланка з 6 машин, тобто 3 пари по 2 машини можуть здійснити переворот у частині боротьби з Су-шками, яких у робочому стані є приблизно 80 штук,
– підсумував Петро Черник.
Що відомо про літаки F-16 для України
- Літак є мобільним засобом протиповітряної оборони, який ефективно бореться з крилатими ракетами й дронами, які запускаються окупантами за складними маршрутами, щоб обійти ППО.
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен сказав, що перші 6 літаків F-16 нададуть Україні вже влітку 2024 року. Наразі Данія розформовує свій авіаційний парк, оскільки замість F-16 хоче мати нове покоління літаків – F-35.
- Норвегія також планує передати Україні "значну кількість" F-16 з найновішим озброєнням.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що їхня країна готова надати Україні ще 24 винищувачі F-16, але "як тільки все буде готово".