Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник озвучил 24 Каналу, что причина проста – защита самолетов F-16. Ведь в части логистики все надо построить таким образом, чтобы они имели абсолютный коэффициент защиты, а это – очень сложная задача.

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Нужно создать условия

По словам Петра Черника, хоть задача и сложная, однако возможная – при условии наличия подземных ангаров.

F-16 – техника очень дорогостоящая и ценная. Но кроме этого для США действительно важен имиджевый момент: самолеты не могут быть повреждены, особенно в наземном положении,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что в воздухе может произойти что угодно, ведь россияне имеют наиболее дальнобойные ракеты Р-37 класса "воздух – воздух". В свое время они "охотились" за Patriot, но безуспешно, и им удалось "поймать" 1 – 2 HIMARS. Однако с F-16 все гораздо сложнее.

Пока инженерные службы и специалисты не придут к выводу, что в наземном положении F-16 действительно имеет абсолютный коэффициент защищенности, будет так, как есть. Я не сомневаюсь, что все делается бешеными темпами, однако из-за сложности инженерных конструкций работа может занять месяцы,

– подчеркнул Черник.

При появлении в Украине F-16 эти самолеты могут выполнять три режима работы:

Перехватчик – самолет перехватывает крылатую ракету или беспилотник. Это можно сделать и не ракетой, а высокоскоростной пушкой М61А1. После захвата цели в специальное окно компьютера он все рассчитает с точкой прицеливания и даст пилоту команду нажать гашетку (спусковой крючок – 24 Канал). Вылетает 10 снарядов – и беспилотнику конец. То же самое касается крылатой ракеты. Истребитель – он борется с себе подобными, то есть с самолетами. Один самолет F-16 может брать на борт шесть ракет, но идеально 2 или 4, потому что чем больше ракет, тем меньше радиус действия самолета. А радиус действия самолета зависит от ракетно-бомбовой нагрузки: от 500 километров, если на него нагружено все по-максимуму, и до 1700 километров, если речь идет о точечном выполнении задач, но надо передвигаться на большем расстоянии. Бомбардировщик – наносит удары по поверхности. Самолеты F-16 имеют огромную номенклатуру боеприпасов – от свободно падающих бомб GBU-10, 12, 24, 31, 38, 39 до кассетных CBU-87, 99, 100, 103, 104.

Петр Черник считает, что первые два параметра будут самыми главными: "охота" за ракетами и беспилотниками и борьба с Су-34.

КАБы выпадают из пилона на расстоянии 70 – 40 километров и на высоте до 10 километров, что делает их прекрасной целью. Чем выше цель в небе, тем легче ее поднимать и сбивать. Даже звено из 6 машин, то есть 3 пары по 2 машины могут совершить переворот в части борьбы с Сушками, которых в рабочем состоянии есть примерно 80 штук,

– подытожил Петр Черник.

Что известно о самолетах F-16 для Украины