Речь идет о новейших высокоточных авиационных бомбах AASM Hammer. Об этом заявил депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллуд.

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AASM Hammer адаптируют к F-16

По словам Гасиллуда, сейчас происходит работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16.

Отметим, что AASM Hammer – это комплект дополнительного оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы на "умные".

AASM Hammer – гибрид ракеты и бомбы.

Передняя часть – комплект систем наведения, а вторая – твердотопливный реактивный двигатель и рулевые поверхности. Благодаря тому, что они устанавливаются на обычную бомбу получается высокоточный дальнобойный авиационный боеприпас.

Можно программировать высоту подрыва, скорость и угол удара бомб. Базовой является 250 килограммовая бомба, но существуют варианты комплектов под тысячи килограммовую авиационную бомбу.

Дальность действия AASM Hammer составляет около 70 километров с вероятным отклонением около 10 метров.

Военный эксперт отмечает, что российские КАБы не имеют такой точности.

AASM Hammer находятся на вооружении с 2007 года. Во французских Воздушных силах эти боеприпасы приспособлены для использования с самолетов Mirage 2000D, Dassault Rafale, Tejas, F-16 и Mirage F1. В Воздушных силах ВСУ они адаптированы для пусков с самолетов МиГ-29 и Су-24М.

Ранее Франция пообещала поставить Украине в 2024 году не менее 300 таких бомб.

Вооруженные Силы впервые ударили КАБами типа AASM по россиянам на Авдеевском коксохимическом заводе.

Напомним, что россияне не прекращают терроризировать Украину КАБами. Они бьют как по гражданским городам, так и по боевым позициям наших воинов. В последнее время оккупанты увеличили количество ударов бомбами по Часовому Яру, который пытаются захватить до 9 мая. Такую же тактику враг использовал в Авдеевке.