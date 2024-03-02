Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что французы должны передавать ежемесячно около 50 авиабомб. Важно, что эти бомбы подходят не только для советских самолетов, а также для французских и американских F-16.

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Имеет дополнительный двигатель

Hammer является полным аналогом российских бомб, но не примитивных, а УПАБ-1500. Они имеют калибр от 250 до 1000 килограммов. В отличие от российских бомб у них есть дополнительный небольшой твердотопливный ракетный двигатель.

Благодаря этому двигателю, авиабомбы Hammer можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации,

– отметил авиационный эксперт.

Украина имела на вооружении американские крылатые бомбы JDAM-ER – аналог российских УПАБ. Однако использовать их мы не могли, потому что такую бомбу сбрасывают с расстояния 30 – 40 километров, а российские зенитно-ракетные комплексы, в частности С-400, способны поражать самолеты на расстоянии до 200 километров.

Мы имели возможность сбросить бомбу, но каждый раз самолет мог быть поражен российскими зенитными ракетами. Не было смысла рисковать,

– объяснил он.

Относительно французских авиабомб Hammer, которые имеют дополнительный двигатель, они полетят на расстояние 20 километров, если их сбрасывать даже с малых высот – 300 – 500 метров.

"Тогда мы этими бомбами сможем работать по российским линиям обороны. А вот по российским тылам – вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы", – подчеркнул Валерий Романенко.

AASM Hammer Это высокоточные бомбы, которые имеют специальный комплект, существенно увеличивающий их дальность и точность. Комплект состоит из двух частей. Хвостовая часть может быть оснащена твердотопливным реактивным двигателем, а носовая есть в трех версиях: только спутниковая, или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения. Бомба имеет дальность использования – более 70 километров.

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