Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, зазначивши, що французи мають передавати щомісяця близько 50 авіабомб. Важливо, що ці бомби підходять не тільки для радянських літаків, а також для французьких та американських F-16.

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Має додатковий двигун

Hammer є повним аналогом російських бомб, але не примітивних, а УПАБ-1500. Вони мають калібр від 250 до 1000 кілограмів. На відміну від російських бомб в них є додатковий невеликий твердопаливний ракетний двигун.

Завдяки цьому двигуну, авіабомби Hammer можна використовувати навіть з літаків штурмової авіації,

– наголосив авіаційний експерт.

Україна мала на озброєнні американські крилаті бомби JDAM-ER – аналог російських УПАБ. Однак використовувати їх ми не могли, тому що таку бомбу скидають з відстані 30 – 40 кілометрів, а російські зенітно-ракетні комплекси, зокрема С-400, здатні уражати літаки на відстані до 200 кілометрів.

Ми мали можливість скинути бомбу, але кожного разу літак міг бути уражений російськими зенітними ракетами. Не було сенсу ризикувати,

– пояснив він.

Щодо французьких авіабомб Hammer, які мають додатковий двигун, вони полетять на відстань 20 кілометрів, якщо їх скидати навіть з малих висот – 300 – 500 метрів.

"Тоді ми цими бомбами зможемо працювати по російських лініях оборони. А от по російських тилах – навряд чи, тому що буде ризиковано використовувати літаки, які будуть скидати ці бомби", – підкреслив Валерій Романенко.

AASM Hammer Це високоточні бомби, які мають спеціальний комплект, який суттєво збільшує їхню дальність та точність. Комплект складається з двох частин. Хвостова частина може бути оснащувана твердопаливним реактивним двигуном, а носова є у трьох версіях: лише супутникова, або з додавання тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення. Бомба має дальність використання – понад 70 кілометрів.

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