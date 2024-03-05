В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков сказал, с чем можно сравнить AASM Hammer и насколько эти авиабомбы качественные. Базовой является 250 килограммовая бомба, но существуют варианты комплектов под тысячи килограммовую авиационную бомбу.

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Что известно об AASM Hammer

Впервые о намерении Франции передать Силам обороны управляемые авиабомбы стало известно лишь в середине января 2024 года. Согласно договоренностям, ежемесячно в Украину их будут доставлять 50 штук.

По концепции использования авиабомбы AASM Hammer похожи на американские JDAM-ER. Однако на самом деле AASM Hammer – гибрид ракеты и бомбы.

Это комплект, который устанавливается на обычные так называемые "чугунные" бомбы и состоит из двух частей,

– рассказал Катков.

Передняя часть – комплект систем наведения, а вторая – твердотопливный реактивный двигатель и рулевые поверхности. Благодаря тому, что они устанавливаются на обычную бомбу получается высокоточный дальнобойный авиационный боеприпас.

В случае высотного сброса AASM Hammer, когда самолет находится на значительной высоте и бросает его, задекларированная дальность составляет до 70 километров.

Однако такой сценарий очень опасен для использования. Таким образом россияне сбрасывают комплекты УМПК. Благодаря этому как раз есть приятная статистика уничтожения самолетов Су-34,

– отметил главный редактор Defence Express.

Также AASM Hammer поддерживает возможность сброса из режима кабрирования.

Когда самолет подходит к линии фронта на минимальной высоте, краткосрочно задирает нос, делает горку, выпускает Hammer, включается твердотопливный реактивный двигатель и по баллистической траектории эта бомба летит,

– отметил Катков.

Он отметил, что в таком случае дальность оценивается в несколько километров. Традиционной системой наведения авиабомбы считается инерциальная и спутниковая, однако есть варианты, когда можно подсветить цель лазером и тогда уже используется головка самонаведения.

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