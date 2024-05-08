Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, інформує 24 Канал.

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Що заявили в Держдепі

Журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на тлі останньої ракетної атаки російських окупантів.

Представник Держдепу підкреслив, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад 1 мільярд доларів.

Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні,

– додав чиновник.

Міллер також додав, що слід очікувати оголошення нових пакетів допомоги.

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