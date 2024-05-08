Про це в інтерв'ю protothema заявив глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс.

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Що заявив прем'єр Греції

Ми підтримуємо Україну і у нас є надлишки оборонної техніки. І це не стосується ні Patriot, ні С-300,

– заявив грецький прем'єр-міністр.

Також він додав, що такі ЗРК все ще потрібні Греції.

При цьому прем'єр Греції підкреслив, що Україна не повинна програти війну, оскільки вона є стороною, яка захищається.

Що передувало