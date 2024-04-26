Мовиться про передавання комплексів типу С-300 або ж ЗРК Patriot. Раніше про це Грецію просили країни-союзниці.

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Греція відмовилася передавати Україні ППО

Міцотакіс зазначив, що Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot. Грецький прем'єр наголосив, що країну попросили це зробити, але уряд пояснив, чому не може цього зробити.

Глава уряду Греції наголосив, що його країна підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами.

"Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", – розповів він.

Зокрема, Міцотакіс зауважив, що, якщо у країни є надлишок матеріалу, яким можна підтримати нашу державу, то це вже зробили. І, якщо греки зможуть знайти такий матеріал, то продовжуватимуть це робити.

Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні,

– додав прем'єр Греції.

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