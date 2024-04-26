Мовиться про передавання комплексів типу С-300 або ж ЗРК Patriot. Раніше про це Грецію просили країни-союзниці.
До теми На них уже тиснуть: які країни мають потрібні для України системи ППО
Греція відмовилася передавати Україні ППО
Міцотакіс зазначив, що Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot. Грецький прем'єр наголосив, що країну попросили це зробити, але уряд пояснив, чому не може цього зробити.
Глава уряду Греції наголосив, що його країна підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами.
"Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", – розповів він.
Зокрема, Міцотакіс зауважив, що, якщо у країни є надлишок матеріалу, яким можна підтримати нашу державу, то це вже зробили. І, якщо греки зможуть знайти такий матеріал, то продовжуватимуть це робити.
Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні,
– додав прем'єр Греції.
Раніше писали, що Греція могла передати Patriot Україні
- Видання Рronews 24 квітня написало, що Греція нібито передасть Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot Pac 3 з "гарантіями" від США. Однак які це саме гарантії журналісти не повідомили.
- Журналісти пишуть, що загалом Греція має 6 систем Patriot, дві з них розміщені в Афінах. Також журналісти пояснили, що не виключають передачу Києву й другої системи Patriot та прогнозують, що це може викликати суперечки всередині країни.
- Варто зазначити, що ЗРК Patriot Pac 3 може збивати балістичні ракети малої та середньої дальності дії. Тобто мовиться про ракети комплексів С-300 та С-400 та ракети Х-22, якими Росія цинічно атакує Україну.
- Раніше Financial Times писало, що союзники по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, закликаючи їх передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Країнам сказали, що потреби в них не такі великі та й вони не стикаються з жодною загрозою від ворогів.