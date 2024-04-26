Речь идет о передаче комплексов типа С-300 или же ЗРК Patriot. Ранее об этом Грецию просили страны-союзники.

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Греция отказалась передавать Украине ПВО

Мицотакис отметил, что Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Греческий премьер подчеркнул, что страну попросили это сделать, но правительство объяснило, почему не может этого сделать.

Глава правительства Греции отметил, что его страна поддерживала Украину различными способами, в частности оборонными материалами.

"Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания", – рассказал он.

В частности, Мицотакис заметил, что, если у страны есть избыток материала, которым можно поддержать наше государство, то это уже сделали. И, если греки смогут найти такой материал, то будут продолжать это делать.

Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине,

– добавил премьер Греции.

Ранее писали, что Греция могла передать Patriot Украине