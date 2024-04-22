Издание отмечает, что в этом месяце Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить 7 дополнительных систем ПВО, поскольку Россия усиливает ракетные обстрелы по городам и энергетической инфраструктуре страны.

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По состоянию на сейчас только Германия объявила, что передаст Украине одну систему Patriot.

Испанию и Грецию призвали предоставить ПВО

При этом другие лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

Отмечают, что эти две страны на вооружении имеют более дюжины систем Patriot, а также другие системы, например С-300. При этом их потребности не такие актуальные, как потребности Украины.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они расположены, и мы все знаем, кому они действительно нужны", – цитирует собеседников издание.

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При этом на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, пока меньшее давление в вопросе передачи систем ПВО Киеву, учитывая их "более уязвимое расположение на границе с Украиной".

Сколько ПВО есть у Украины и сколько нужно