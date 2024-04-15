Так, місцеві видання писали, що Афіни планують оновити свій авіапарк. Зокрема, замінити F-16 на більш сучасні F-35. "Старі" ж літаки країна нібито має намір розпродати. ЗМІ не виключали, що вони можуть потрапити в Україну.

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"Я відданний підтримці України, але"

Втім, прем'єр Греції Міцотакіс спростував повідомлення у ЗМІ і заявив, що вони не готові надати Україні F-16.

Прем'єр також зазначив, що Греція продовжує підтримувати Україну і робить це від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Афіни надали Києву значну кількість 155-мм снарядів і продовжують шукати шляхи посилення військової допомоги.

Водночас урядовець наголосив, що його країна занепокоєна власною безпекою. За словами чиновника, поставки в Україну не повинні впливати на оборонноздатність самої Греції.

Політик згадав за Туреччину, яка іноді агресивно поводиться. Тому Афіни мусять мати потужні можливості стримування.

Я відданий тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, без шкоди для нашої власної здатності захищати себе – адже ми також живемо в складній частині світу,

– наголосив прем'єр.

Крім того, він визнав, що Греція вже закупила нові французькі Rafale, а незабаром розмістить перше замовлення на винищувачі F-35. Що ж до F-16, то їх планують модернізувати.

F-16 для України: що відомо