Так, местные издания писали, что Афины планируют обновить свой авиапарк. В частности, заменить F-16 на более современные F-35. "Старые" же самолеты страна якобы намерена распродать. СМИ не исключали, что они могут попасть в Украину.

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"Я предан поддержке Украины, но"

Впрочем, премьер Греции Мицотакис опроверг сообщения в СМИ и заявил, что они не готовы предоставить Украине F-16.

Премьер также отметил, что Греция продолжает поддерживать Украину и делает это с начала полномасштабного вторжения. В частности, Афины предоставили Киеву значительное количество 155-мм снарядов и продолжают искать пути усиления военной помощи.

В то же время чиновник отметил, что его страна обеспокоена собственной безопасностью. По словам чиновника, поставки в Украину не должны влиять на обороноспособность самой Греции.

Политик вспомнил за Турцию, которая иногда агрессивно ведет себя. Поэтому Афины должны иметь мощные возможности сдерживания.

Я предан тому, чтобы продолжать поддерживать Украину в меру наших возможностей, без ущерба для нашей собственной способности защищать себя – ведь мы также живем в сложной части мира,

– подчеркнул премьер.

Кроме того, он признал, что Греция уже закупила новые французские Rafale, а вскоре разместит первый заказ на истребители F-35. Что касается F-16, то их планируют модернизировать.

F-16 для Украины: что известно